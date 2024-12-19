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Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Konya-Ilgın kara yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve diğer ekipler sevk edildi.

Konya'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya- Ilgın kara yolunun 6. kilometresinde, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğin aksamaması için araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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