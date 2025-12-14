Konya'da 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda, ağırlık ölçümü için denetim istasyonuna gelen tırlardan 4'ü zincirleme çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Y.K'nin hayatını kaybettiği, Y.D. ve S.A'nın yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, Kadınhanı ve Ilgın devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel