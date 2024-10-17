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Konya'da Yol Kenarında Silah Parçaları Bulundu

Konya'da Yol Kenarında Silah Parçaları Bulundu
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Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bırakılmış 2 çuvalda kurusıkı tabancalara ait 164 namlu ve 52 gövde ile tetik tertibatı ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarına bırakılmış 2 çuvalda silah parçaları bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarında, çuvallar içerisinde silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, 2 çuval içerisinde kurusıkı tabancalara ait olduğu değerlendirilen 164 namlu ile 52 gövde ve tetik tertibatı ele geçirdi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Jandarma Beyşehir Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk konya

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