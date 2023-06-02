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Cansız bedenleri yakılmış halde yol kenarında bulunmuştu! Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltında

Cansız bedenleri yakılmış halde yol kenarında bulunmuştu! Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltında

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılan bir kadın ve erkeğin cesetlerinin yol kenarında bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Konya Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, 31 Mayıs'ta Konya- Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, Turgay G.(36) ile Nazan Ş'nin (44) cesetlerinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olaya karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CESETLERİ YAKILMIŞ OLARAK BULUNMUŞTU

Vücutlarında bıçak darbesi izlerine rastlanan Turgay G. ile Nazan Ş'nin cesetleri, yol kenarında yakılmış olarak bulunmuştu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Ankara JASAT Konya Güncel Haberler

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