Konya'da yeni güneş enerjisi santralinin başlangıç programı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 70 megavat kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin iş başlangıç programı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçecek GES sahasında düzenlenen programda, yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

İş başlangıcı gerçekleştirilen GES projesi ile sonbaharda elektrik üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 35 megavatlık bir yenilenebilir enerji yatırımımız var. Bunun 25 megavatı Mavi HES'te, 1.4 megavatı seçme HES tesislerimizde, kalan kısmı da GES yatırımı olarak şu anda faaliyette. Bugün inşallah hep birlikte 70 megavatlık KOSKİ ve Büyükşehir Belediyemizin GES yatırımının panel koyma programını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa temmuz sonu, ağustos başı gibi buradaki işlemimizi bitirmeyi arzu ediyoruz. Eylül ayı gibi burada elektrik üretmeyi planlıyoruz. Toplamda 105 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu, Türkiye'de belediyeler arasında birinci sırada olmamızı sağlamış olacak ama bununla yetinmiyoruz. Hemen yeni yatırımlarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Şu anda izni alınmış, onaylanmış ve finansmanı çözülmüş 25 megavatlık bir GES yatırımı için planlamalarımızı tamamladık. Bunun 19 megavatını yine KOSKİ'miz arıtma tesisi bölgesinde yapacak. Böylece yeni yapmakta olduğumuz arıtma tesisimizin elektrik ihtiyacını da buradan karşılamış olacağız."

"Toplam 150 megavatlık bir yenilenebilir enerji yatırımına kavuşmuş olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla çok önemli bir çevre projesi olarak yürüttükleri Meke Gölü için 3 megavatlık GES yatırımını yapacaklarını anlatan Altay, diğer yatırımlarla birlikte toplam 25 megavatlık bir GES yatırımının daha planlandığını, izinlerinin alındığını ve finansmanının sağlandığını bildirdi.

Altay, toplamda 130 megavatlık bir GES yatırımı için süreci tamamlamış olduklarını dile getirerek, "Bununla da yetinmiyoruz. Mavi Tünel HES kapsamında 25 megavatlık bir HES'imiz var. Hibrit olarak ona da inşallah bir 20 megavatlık ekleme ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Yani bunlar tamamlandığında toplam 150 megavatlık bir yenilenebilir enerji yatırımına kavuşmuş olacağız ki bu tüm şehirler arasında açık ara Konya'yı öne çıkaran bir çalışmadır. İlçe belediyelerimizin yatırımlarını da buna dahil etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İLBANK Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanı Mesut Ergül de projenin Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamındaki en büyük proje olduğunu söyledi.

Ergül, projenin yapımında emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise iklim değişikliğinin dünyayı etkileyen önemli bir gerçeklik olduğunu, güneşinse her sabah doğarken sürdürülebilir ve yerli bir enerji imkanı sunduğunu söyledi.

Konya'nın bu imkanın farkında olduğunu dile getiren Akın, "Konya, coğrafi avantajı, geniş yüzölçümü ve yüksek güneşlenme süresiyle bu nimeti en doğru değerlendirebilecek şehirlerimizin başında gelmektedir. Bu itibarla güneş enerji santralimiz tamamlandığında fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azalacak, karbon salınımı düşecek. Çevre dostu üretim modeli güç kazanacak ve daha da önemlisi çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakma yolunda somut bir adım atılmış olacaktır." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçen proje, 160 bin panel ile yıllık 140 milyon kilowatt-saat elektrik üreterek 58 binden fazla hanenin ve KOSKİ Genel Müdürlüğünün enerji ihtiyacı karşılanacak.

Ayrıca yılda yaklaşık 100 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek.