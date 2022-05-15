Konya'da yağmur duası yapıldı - Haberler

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Konya'da yağmur duası yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Okuyucu - Güncel
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Konya'da yağmur duası yapıldı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu. Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Güncel

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