Konya'da yağmur duası yapıldı - Haberler

Konya'da yağmur duası yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Okuyucu - Güncel
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KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.
KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.
İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu. Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Güncel