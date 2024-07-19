Konya'da Vatandaşlara Aşure İkramı
Konya'da düzenlenen organizasyonda, Sultan Selim Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinliğe Konya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı.
Konya'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, Sultan Selim Camisi'nde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.
Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilin tamamında aşure dağıtımının yapıldığını kaydetti.
Etkinliğe, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.
Öte yandan, MHP Konya İl Başkanlığı da cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.