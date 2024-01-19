Konya'da Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle Cinayet Davası

KONYA'da aralarında uyuşturucu ticareti nedeniyle husumet olan Abdullah Atlı'yı (23) öldüren sevgililer Alparslan Arabacı (24) ve Rabia Tugay (22) ile onlara yardım eden Tuğçe Esen'in (22) tutuklu yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi. Savcı sanıklar Alparslan Arabacı ve Rabia Tugay için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, Tuğçe Esen için ise 'Yardım etmek' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

??????????????Olay, 31 Aralık 2022'de Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Gönül (23), otomobiliyle arkadaşı Abdullah Atlı'yı sanayi sitesine götürmek için yola çıktı. Ahmet Özcan Caddesi'ne geldiklerinde araçtan inen Altı, çevreden tabancayla ateş edilmesiyle yaralandı. Yaralanan Abdullah Atlı, arkadaşı Ali Gönül tarafından otomobille Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Atlı, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Abdullah Atlı ile aralarında husumet bulunan ve 50 suçtan kaydı olan Alpaslan Arabacı, 2 suçtan kaydı olan sevgilisi Rabia Tugay ve Tuğçe Esen'i gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ATLI'YI NASIL ÖLDÜRDÜKLERİNİ ANLATTILAR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 'Ruhsatsız silah satın alma' ve 'Tasarlayarak adam öldürme' suçlarından yargılanmaları talep edilen iddianame Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu yargılanan Alpaslan Arabacı, Rabia Tugay ve Tuğçe Esen, 22 Haziran 2023'de görülen ilk duruşmada Abdullah Atlı'yı nasıl öldürdüklerini anlattı.

Duruşma salonunda bulunan Abdullah Altı'nın ailesine dönüp, özür dilediğini ve helallik istediğini belirten Alparslan ?Arabacı, "Rahmetliden 1-2 kez uyuşturucu aldım. Daha sonra benden 4 bin 500 lira alıp uyuşturucuyu vermedi. Paramı da geri vermedi. Rahmetli olaydan 4-5 gün önce evime gelip, bana silah doğrulttu ve küfretti. Ben de kendimi savunmak bir tabanca satın aldım. Olay günü ise onu yolda gördüm. Konuşmak için yanına gitmek istediğimde bir el silah sesi geldi. Rabia o sırada ateş etmiş, ancak ben Abdullah bana doğru ateş etti sandım. Hedef gözetmeksizin bir el ateş ettim. İsteyerek ya da tasarlayarak yapmadım" dedi.

Rabia Tugay ise savunmasında, "Abdullah, benim çocukluk arkadaşım. Alparslan ise benim sevgilim. İkisinin arasında uyuşturucu yüzünden husumet vardı. Olay günü Tuğçe bize arkadaşımla görüşeceğim dediği için gitmek istediği yere bıraktık. Eve dönerken Abdullah'la karşılaştık. Abdullah'ı durdurmak istedim ancak durmadı. Daha sonra ise korkutmak için hedef gözetmeksizin ateş ettim" diye konuştu.

Uyuşturucu kullandığını belirten Tuğçe Esen de "Konya'ya uyuşturucu almaya gelmiştim. Daha sonra Rabia ve Alpaslan ile birlikte aramızda para toplayıp, Aksaray'a uyuşturucu almaya gittik. O gece Abdullah bana tanışmak için mesaj attı. Daha sonra bana uyuşturucu vereceğini söyledi. Ertesi gün Abdullah'la buluşmak için evden çıktık. Beni yol üzerinde bilmediğim bir yerde indirdiler. Abdullah ile telefonla konuşurken bana 'Rabia'nın elinde silah var' dedikten sonra telefon kapandı. Daha sonra beni tekrar arabaya aldılar. Rabia ve Alparslan'ın elinde silah gördüm. 'Niye öldürdünüz?' diye sorduğumda, Alparslan bana 'Adam olmayanın cezası yatılmaz' diyerek cevap verdi. Ben onların yanına sadece uyuşturucu almak için gitmiştim. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜTALAA'DA TASARLAMA YOK DENİLDİ

Tutuklu Alpaslan Arabacı, Rabia Tugay ve Tuğçe Esen'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu 3 kişinin yanı sıra, taraf avukatları ve öldürülen Abdullah Atlı'nın eşi Merve Atlı ve annesi Selda Harmankaya katıldı.

Mahkemede Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada, yeterli delil olmadığından tasarlama kastının olmadığı belirtildi. Ayrıca tutuklu sanıklar Alpaslan Arabacı ve Rabia Tugay için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Tuğçe Esen için ise 'Yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'KIZIMA BAKAMIYORUM'

Tuğçe Esen mütalaaya karşı savunmasında, "4-5 yaşında bir kızım var. Annem hasta bakamıyorum. Çocuğumun babası cezaevinde olduğu için ona bakacak kimsemiz yok tahliyemi talep ediyorum." dedi. Alpaslan Arabacı ve Rabia Tugay da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddederek, duruşmayı erteledi.