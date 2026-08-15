Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine Antalya- Konya kara yolu Tınaztepe mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde 07 BHZ 615 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan B.S. ve M.Ö, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA