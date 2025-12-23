Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe emniyet ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu getirdiğini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D, C.Ö, ve D.U'nun ilçeye uyuşturucu getirdiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
