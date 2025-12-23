Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe emniyet ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu getirdiğini tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D, C.Ö, ve D.U'nun ilçeye uyuşturucu getirdiğini tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel