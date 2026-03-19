Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda T.G. gözaltına alındı ve tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda T.G'yi evinde gözaltına aldı.
T.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun