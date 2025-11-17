Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve şüphelilerin üzerlerinde arama yaptı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan araçtaki H.Ç. ile B.O.K'nin üzerinde arama yapıldı.

B.O.K'nin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.O.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
