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Konya'da öldürülen anne ile kızı toprağa verildi

Konya'da öldürülen anne ile kızı toprağa verildi
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Konya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdü. Cenazeler toprağa verilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.

KONYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Rahman Öztürk'ün (30), evde tartışıp öldürdüğü üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk'ün (19) cenazeleri, son yolculuklarına uğurlandı. Gözaltına alınan Rahman Öztürk, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta meydana geldi. Rahman Öztürk, evde tartıştığı üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur'u boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Dursuyine Öztürk ve kızı Esmanur'un öldüğünü belirledi. Yatağa bağımlı yaşayan ve olay sırasında evde olan baba Fuat Öztürk, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne-kızın cansız bedenleri, Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Karapınar ilçesine götürüldü. Cenazeler, bugün, öğle vakti kılınan namazın ardından Reşadiye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rahman Öztürk de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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