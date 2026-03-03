Haberler

Tarihi camide yıllardır "Ümmet İftarı" aynı sofrada buluşturuyor

Tarihi camide yıllardır 'Ümmet İftarı' aynı sofrada buluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'daki Kapu Camisi'nde düzenlenen geleneksel 'Ümmet İftarı', her Ramazan binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor. Gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan iftar yemekleri, cami atmosferinde paylaşılıyor.

Konya'daki Kapu Camisi'nde yıllardır sürdürülen "Ümmet İftarı" geleneği her ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor.

Kent merkezindeki tarihi camide kurulan uzun iftar sofralarında, gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlara ikram ediliyor.

Caminin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı esnafının desteğiyle hazırlanan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

İftara katılan vatandaşlardan Recep Kırımlı, AA muhabirine, ramazanın bereketini burada gördüklerini söyledi.

Ümmet İftarı'nın Konya'da gelenek haline geldiğine değinen Kırımlı, "Bu çevredeki esnaf arkadaşların desteğiyle iftar veriliyor. Biz de zaman buldukça, ramazanı camilerde değerlendirmek adına bu berekete ortak oluyoruz." dedi.

"Çok eski bir gelenek"

Vatandaşlardan Mustafa Koruyucu da zengin, fakir herkesin bu iftar sofrasında bir araya geldiğini dile getirdi.

İftara katılacak olanların ikindi vakti camiye gelmeye başladığını anlatan Koruyucu, "Burada bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyorlar. İftardan sonra akşam namazını kılıp teravih namazını da bekleyenler oluyor. Çok eski bir gelenek. Dünyadaki bütün mescitler, Mescid-i Nebevi'nin bir kopyasından ibarettir. Burada gördüğünüz eylem, bütün mescitlerde dün vardı, bugün de sürdürülmeye devam ediyor." diye konuştu.

Camideki iftar sofralarının hazırlanmasına yardım eden gönüllülerden lise öğrencisi Mustafa Bulamaz ise iftardan yaklaşık 25 dakika önce camiye geldiğini söyledi.

Hazırlanan tabakları sofraya getirdiğini belirten Bulamaz, "İftarda simit, su, hurma, zeytin, peynir ve çay gibi iftariyelikler dağıtılıyor. İftarını yapanlar akşam namazını da kılıp günü tamamlıyor. Biz iftarın ardından caminin süpürülmesine yardım ediyor, temizliğini yapıyoruz. Herkes buradaki iftardan yararlanabiliyor. O yüzden çok güzel bir program." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

İran'da bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı