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Konya'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Konya'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 5 Yaralı
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Konya'nın Derebucak ilçesinde dağ yolunda seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik bir uçuruma devrildi. Kazada sürücü ve içerisindeki dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağ yolunda uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Manavgat Kırkkavak Mahallesi'nden Derebucak yönüne seyir halinde olan Abdullah A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ceyda A, Duygu G, İsa G, ve Ayşe K. sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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