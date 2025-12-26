Haberler

Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Konferansta, geçmişten gelen mirasın geleceğe taşınması vurgulandı ve 'Minyatürlerde Konya ve Mevlana' sergisi açıldı. Konferanslar, kitaplaştırılarak 2026'da 5 ciltlik bir eser oluşturulacak.

Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı düzenlendi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle bu yıl başlatılan konferans serisinin üçüncüsü Karatay Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf ruhunu yaşatmanın ve geçmişten gelen mirası geleceğe taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Konferansın ardından, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim üyelerince hazırlanan "Minyatürlerde Konya ve Mevlana" sergisinin açılışı yapıldı.

Her ayın sonunda düzenlenen konferans serilerinin bu yıl beşincisinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, her seri sonunda konuşmacıların akademik makalelerinin kitaplaştırılacağı bildirildi.

Daha önceki konferansların kitaplaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar' başlıklı bu yılki konferans serisi 2026'da tamamlandığında yayına dönüştürülecek ve toplamda 5 ciltlik bir eser ortaya çıkacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler