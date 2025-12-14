Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu
Konya'da 27 yaşındaki Serkan Dalbudak, otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Konya'da Serkan Dalbudak (27), otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine D.G.'yi gözaltına aldı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.
GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese giden polis, Serkan Dalbudak'ı 68 HE 594 plakalı otomobilde kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, tüfekle vurulduğu anlaşılan Dalbudak'ın öldüğünü belirledi. Dalbudak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.G.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.