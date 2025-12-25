Haberler

Konya'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili tır sürücüsünün yargılanması sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesi, beş kişinin yaralanması üzerine tır sürücüsü Fatih Furkan Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Maktul yakınları sanıktan şikayetçi oldu, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Konya'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tır sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Furkan Y. ile taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Maktul yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti, davaya katılma talebinde bulundu.

Maktulün aile avukatı da sanığın suçunun "Bilinçli taksir" olduğunu savunarak, cezasının da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında 18 Mart'ta, Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpışmış, kazada minibüs sürücüsü Talip Darak hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Tır sürücüsü Fatih Furkan Y. gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi