Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ankara- Konya kara yolunun 75. kilometresi Kömüşini Mahallesi kavşağında, Merve B. (27) idaresindeki 55 AAP 110 plakalı otomobil, Halil B. (73) yönetimindeki 48 R 4638 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Merve B'nin yanı sıra araçlarda bulunan Bayram B. (30), Nuriye B. (82) ile 3 ve 8 yaşlarında iki çocuk yaralandı.

Yaralılardan 4 kişi ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, Nuriye B. ise Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.