Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara- Konya kara yolunun 75. kilometresi Kömüşini Mahallesi kavşağında, Merve B. (27) idaresindeki 55 AAP 110 plakalı otomobil, Halil B. (73) yönetimindeki 48 R 4638 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Merve B'nin yanı sıra araçlarda bulunan Bayram B. (30), Nuriye B. (82) ile 3 ve 8 yaşlarında iki çocuk yaralandı.
Yaralılardan 4 kişi ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, Nuriye B. ise Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel