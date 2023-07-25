Konya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ali Öztürk idaresindeki bir otomobil, Ezgi Ecem Temizkan yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ali Öztürk idaresindeki 42 ABP 030 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 20. kilometresinde Ezgi Ecem Temizkan (25) yönetimindeki 33 NUG 02 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile Şeyma Öztürk (36), Taha Öztürk (2) ve Yusuf Öztürk (5) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.