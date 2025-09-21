Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Haberler

Konya'da seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

    İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
