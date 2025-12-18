Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motorlu bisiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik işaret levhasına çarptı. Kazada 25 yaşındaki sürücü ve motosikletteki 18 yaşındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
G.B. (25) idaresindeki 42 BBM 988 plakalı motorlu bisiklet Bahçelievler Mahallesi Mortaş Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik işaret levhasına çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan A.H.K. (18) yaralandı.
Yaralılar Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel