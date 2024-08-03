Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Konya - Adana yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi ışıklarının 5'inci kilometresinde meydana geldi. R.C. yönetimindeki araç, elektrikli bisiklete arkadan çarptı ve iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Konya - Adana yolu üzerindeki Yeni Sanayi Sitesi ışıklarının 5'inci kilometresinde meydana geldi.
R.C. yönetimindeki 42 AAL 087 plakalı araç, S.P. (18) ve M.M.A.'nın (18) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.