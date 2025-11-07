Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ahmet Ş. idaresindeki 42 AKV 221 plakalı otomobil, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 27. kilometresi Atlantı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ahmet Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Hasan Hüseyin Ş, Mustafa D. ve Kadir K. Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel