Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobil kazası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'nın Meram ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen M.K. (40) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan İ.A. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
