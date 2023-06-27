Konya'da trafik ekipleri otogarda emniyet kemeri denetimi yaptı

Trafik ekiplerinden yolcu ve sürücüleri bilgilendirdi

KONYA Konya'da trafik polisleri Kurban Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri denetimi yaparak yolcuları ve sürücüleri bilgilendirdi. Ayrıca otogar içerisine kurulan emniyet kemeri simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi vatandaşlara uygulamalı olarak anlatıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketlilik yaşanıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogarda otobüslerde emniyet kemeri denetimi ve yaz lastiği kontrolü yaptı. Denetimde vatandaşlara emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığı ifade edilerek, sürücülere trafik kurallarına uyulması gerektiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, otogar içerisine kurulan emniyet kemeri simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi vatandaşlara uygulamalı olarak anlatıldı.

"Vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için tedbirlerimizi aldık"

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Memuru Mücahit Uçar, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında yoğunluk meydana geldiğini belirterek, aynı yoğunluk otogarlarda da olduğunu söyledi. Özellikle otobüslerde yolculuk yapanların emniyet kemerlerini takmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istediklerini vurgulayan Mücahit Uçar, "Ayrıca emniyet kemeri simülasyon aracımız var, onu da getirdik buraya. Simülasyon aracımız 20 kilometre hızla giderken içerisindeki yol kullanıcısına kaza anını yaşatıyor. Kaza anını uygulamalı olarak yaşıyor ve emniyet kemerinin önemini daha iyi anlatabiliyoruz bu şekilde. Daha sonra araçlara tek tek biniyoruz, yolcuların emniyet kemerlerini kontrol ediyoruz, yolculuk süresince takmalarını istiyoruz. Kesinlikle çıkartmamaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Otobüs şoförlerine ayrıca araç kullanırken yolculuk süresince hız yapmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını ve özellikle araç kullanırken cep telefonuyla hiçbir şekilde ilgilenmemelerini, hostes veya 2. kaptanın cep telefonuyla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmelerini sağlayabilmek için tedbirlerimizi aldık. İnşallah kazasız belasız vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde yolculuklarını yapar" dedi.

"Artık kemeri alışkanlık haline getirmek lazım"

Emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimleyen Muhammet Nuri Çınarkaya, "Emniyet kemerinin hayat kurtaran bir şey olduğunu kaydederek, "Bundan 2 yıl önce kaza yaptım. Küçük bir kazaydı ama kemerim takılı olmadığı için ölümden döndüm. Artık kemeri alışkanlık haline getirmek lazım, arabaya biner binmez takıyorum kemerimi. Herkese emniyet kemerini takmasını tavsiye ediyorum. Kemer hayat kurtarır" şeklinde konuştu. Simülasyon aracını deneyimleyen diğer bir vatandaş da, "Çok değişik bir deneyimdi. Genelde çok önemsemiyoruz, aceleyle 'hemen 2 dakikalık yol' deyip kemer takmıyoruz. Ben deneyimledim, kemeri takmadığım günler için çok korktum. Gerçekten emniyet kemeri hayat kurtarır. Lütfen dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Bir otobüs firmasının İşletme Müdürü Süleyman Çiçek ise, özellikle İzmir'den, Bursa'dan ve İstanbul'dan gelen araçların yoğun olduğunu aktararak, "Konya'dan da sahil bölgesi güzergahları yoğun oluyor. Onun haricinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Otogar çıkış noktasındaki trafik ekiplerimizle koordineli olarak yolcularımızın sağlıklı bir yolculuk yapmaları konusunda uyarıp, otobüslerimizi sağlıklı bir şekilde Konya Otogarı'ndan uğurluyoruz. Biletini alan vatandaşımıza otobüse bindiği andan itibaren emniyet kemerlerini bağlayıp gideceği noktaya kadar kemerlerini molalar haricinde çıkarmaması konusunda uyarıyoruz. Emniyet kemerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Geçen bayrama göre bu bayram biraz daha yoğun diyebiliriz. Çünkü Anadolu tarafına gelişler çok yoğun. Geçen bayram İstanbul, İzmir'den bu yoğunluğumuz yoktu. Şu an epey yoğun gelişler var. Ek seferlerin hepsi yapıldı. Şu an zaten bütün hazırlıklarımızı yapmış durumdayız, bütün hazırlıklarımız bitti" diye konuştu.

Çiçek, vatandaşların rahatlıkla bilet bulduğunu da sözlerine ekledi.