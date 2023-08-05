Konya'da tonlarca saman balyası yandı

Konya'da tırda yüklü tonlarca saman balyası çıkan yangında küle döndü. Olay, Konya-Karapınar yolu İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen saman balyası yüklü tırda yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede saman balyalarını sardı. Yangını gören diğer sürücülerin uyarısıyla tır sürücüsü araçtan atlayarak kendisini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını gören bir vatandaş iş makinesiyle yanan balyaları aracın kasasından indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tonlarca saman balyası küle dönerken, tırda da maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.