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Konya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Konya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 42 AVB 053 plakalı tır, Kadınhanı ilçe girişindeki trafik ışıklarında karşı şeritte bekleyen 4 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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