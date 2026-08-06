Konya'da Tır Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 42 AVB 053 plakalı tır, Kadınhanı ilçe girişindeki trafik ışıklarında karşı şeritte bekleyen 4 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA