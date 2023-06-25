Konya'da TIR Bariyerlere Çarptı ve Alev Aldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir TIR bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Sürücü yara almadan kurtulurken, TIR kullanılamaz hale geldi.
KONYA'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan TIR alev aldı. TIR, itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Turan yara almadan kurtuldu,
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 168'inci kilometresinde meydana geldi.Gaziantep'ten Ukrayna'ya kumaş taşıyan Ahmet Turan yönetimindeki 27 R 4142 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Dorsenin devrilmesiyle yakıt deposu alev aldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Turan, itfaiyeye haber verdi. Akaryakıt istasyonu önünde TIR'ı alevlerin sarması nedeniyle polis, yolu ulaşıma kapattı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel