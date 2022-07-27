Konya'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı Konya'da bakır telefon kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıHacı Yusuf Mescit, Karahüyük ve Alavardı mahallelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait bakır kabloların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konya'da bakır telefon kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Hacı Yusuf Mescit, Karahüyük ve Alavardı mahallelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait bakır kabloların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, zanlıların kabloları çalmak için kullandıkları araç tespit edildi. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından aracın yerini belirleyerek, seyir halindeyken durdurdu. Araçtaki hırsızlık şüphelisi Mazlum B. (30) ve Cihan Y. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çalınan kabloları satın alan 2 kişi hakkında ise "suç eşyası satın alma" suçundan işlem yapıldı. Polis ekiplerince muhafaza altına alınan 143 kilogram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda bakır kablolar şirket yetkililerine teslim edildi. Güncel AA / Melike Keskin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.