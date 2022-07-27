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Konya'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Konya'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Konya'da bakır telefon kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıHacı Yusuf Mescit, Karahüyük ve Alavardı mahallelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait bakır kabloların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya'da bakır telefon kablosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Hacı Yusuf Mescit, Karahüyük ve Alavardı mahallelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait bakır kabloların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde, zanlıların kabloları çalmak için kullandıkları araç tespit edildi.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından aracın yerini belirleyerek, seyir halindeyken durdurdu. Araçtaki hırsızlık şüphelisi Mazlum B. (30) ve Cihan Y. (23) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan kabloları satın alan 2 kişi hakkında ise "suç eşyası satın alma" suçundan işlem yapıldı.

Polis ekiplerince muhafaza altına alınan 143 kilogram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda bakır kablolar şirket yetkililerine teslim edildi.

AA / Melike Keskin - Güncel

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