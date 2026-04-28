Haberler

Konya'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONYA'da 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Hareket ekibi eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 MİLYON TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI BULUNDU

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası ile 3 milyon TL, 665 euro, 422 adet senet. 5 çek, 384 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

