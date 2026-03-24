Konya'da tartıştığı babasını öldüren şüpheli yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde, evde tartıştığı babasını boğarak öldüren 33 yaşındaki Mehmet Akif T. gözaltına alındı. Olayın ardından bir gün boyunca cesetle aynı evde kalan zanlı, ablasına durumu bildirdikten sonra evden kaçtı. Polis ekipleri kısa sürede zanlıyı yakalayarak Konya'ya getirdi.

Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki bir apartmanda 22 Mart'ta yaşanan olayda Mehmet Akif T. (33), evde tartıştığı babası Tahsin T'yi (59) boğarak öldürdü.

Bir gün boyunca babasının cesediyle aynı evde kaldığı öğrenilen şüpheli, dün ablasını arayıp babasını öldürdüğünü söyledikten sonra evden kaçtı.

Ailenin ihbarı üzerine dün akşam olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tahsin T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, il dışına kaçtığı belirlenen Mehmet Akif T'yi kısa sürede yakalayarak Konya'ya getirdi.

Şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler
