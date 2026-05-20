Tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da Afganistan uyruklu tarım işçileri arasında çıkan kavgada H.S.'nin tabanca ile ateş açtığı Devlet Muradi öldü, S.S. ise yaralandı. H.S. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen A.A., gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede tarım işçiliği yapan H.S., belirlenemeyen nedenle Devlet Muradi ve S.S. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.S., tabancayla Devlet Muradi ve S.S.'ye ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Muradi'nin öldüğü belirlendi. Eli ve karnından yaralanan S.S. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ KARAMAN'DA YAKALANDI

Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan ve 3 adet mermi çekirdeği ile kırsal alanda tabanca bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kaçan H.S., cep telefonu sinyalleri takibi sonucu Karaman'da yakalandı. Yine HTS incelemesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

