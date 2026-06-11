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Konya'da SUV tipi aracın çarptığı yaya öldü

Konya'da SUV tipi aracın çarptığı yaya öldü
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur C'ye (27) SUV tipi aracın çarpması sonucu genç kadın hayatını kaybetti. Sürücü Ramazan O. (23) gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ramazan O. (23) yönetimindeki 42 BFH 622 plakalı SUV tipi araç, Yeni Sille Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur C'ye (27) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşenur C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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