Konya'da Suç Örgütü Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'da suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde 4 Temmuz'da motosiklet kaskı takan zanlının M.Ç'yi bacağından silahla vurarak kaçmasının ardından çalışma başlattı.

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Avrupa'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yapan çetenin elebaşı olduğu değerlendirilen N.A'nın M.Ç'yi telefonla arayarak yurt dışında yaşayan ağabeyinin kendisine borcunun bulunduğu gerekçesiyle para isteyip tehdit ettiği belirlendi.

İstediği parayı alamayan N.A'nın M.Ç. ve ailesini tehdit etmeyi sürdürdüğü, Diyarbakır'dan bir şüpheliye M.Ç'yi vurması için para verdiği tespit edildi.

Diyarbakır'dan lüks araçla Konya'ya getirilen zanlının keşif yaptığı, motosiklet kaskı takıp pusu kurarak M.Ç'yi bacağından yaraladığı ve aynı araçla önce Aksaray'a, ardından Diyarbakır'a kaçırıldığı saptandı.

Ekipler, 11 Aralık'ta belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda para karşılığı saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile bağlantılı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ile motosiklet kaskı ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.