Konya'da su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde 55 yaşındaki Feride B, su kuyusuna düştü. İtfaiye ekiplerince çıkarılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Feride B, su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyundan çıkarılan Feride B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umay