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Konya'da Sosyoloji Mezunu Kadın Şoför Yolcuların Takdirini Kazanıyor

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Konya'da babasının şehir içi toplu taşıma minibüsünde şoförlüğe başlayan sosyoloji bölümü mezunu Büşra Azman, yolcularla mesai arkadaşlarının takdirini kazanıyor. Azman, nezaketinin yanı sıra elinden düşürmediği tespihle de dikkati çekiyor.

Konya'da babasının şehir içi toplu taşıma minibüsünde şoförlüğe başlayan sosyoloji bölümü mezunu Büşra Azman, yolcularla mesai arkadaşlarının takdirini kazanıyor.

Kent merkezinde yaşayan 36 yaşında Büşra Azman, lisans eğitiminin ardından şehir içi toplu taşıma hattında minibüs işleten babasına işlerine yardımcı olmak istedi.

Ailesinin ve çevredekilerinin desteğiyle dolmuş kullanmaya başlayan Azman, Konya Minibüsçüler Odasındaki eğitimi tamamladıktan sonra direksiyon başına geçti.

Merkez Meram ilçesi Kalfalar-Hasanköy seferinde yolcu taşıyan Büşra Azman, nezaketinin yanı sıra elinden düşürmediği tespihle de dikkati çekiyor.

Yolcuların çoğu, kadın şoförle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor. Azman, sefer arası duraktaki şoför arkadaşlarıyla sohbet ederek, tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyor.

Büşra Azman, AA muhabirine, seferde geçen bir gününü anlattı.

Ailesinin uzun yıllardır minibüsçülük yaptığını anlatan Azman, babasına yardımcı olmak için sefere çıktığını belirterek, "İnsanların tepkileri çok güzeldi. Kadınların gurur duyması, erkeklerin takdir etmesi çok hoştu. Yani bu kadar olumlu tepki göreceğini de bilmiyordum. Benim için çok olağan bir şey aslında ama yapıp yapamayacağımı bilmiyordum, cesaretim vardı. Başladım ve güzel gidiyor." diye konuştu.

Azman, güvenli sefer için dikkatini yola verdiğini anlatarak, "Radyoda müzik dinliyorum. Zaman zaman tespih çekiyorum. Yolcular biner binmez ücretini ödüyor, bunu takip etmiyorum. Stresi aştım, çok yok ama canımı sıkan şeyler olursa o zaman stres olur." ifadelerini kullandı.

"Yolda araçlardan alkışlayanlar oluyor"

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ve baba mesleğini sürdürmek istediğini dile getiren Azman, "Kadınlar daha güvende hissettiklerini söylüyor, tebrik ediyorlar, gurur duyduklarını söylüyorlar. Yolda araçlardan alkışlayanlar oluyor. Yol veriyorlar, 'Çok yakışmış, helal olsun sana abla' diyorlar. Yolcular da aynı şekilde şaşırıyor." dedi.

Büşra'nın babası Mustafa Azman da kızının direksiyon başına geçmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Evin çevresinde pratik yaptık. Ondan sonra salıverdik, maşallah şimdi benden daha iyi. Gayet iyi, alıştı." ifadelerini kullandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da Konya'nın ilklerin şehri olduğunu belirterek, "Seçkin ve seçilmiş şoförler kervanına bir kadın katılmış oldu. Aldığı eğitimlerin sonunda Büşra bugün itibarıyla vatandaşların ulaştırma hizmetini karşılıyor. Büşra ile başlayan süreçte diğer kadın sürücülerin de bu mesleğe yönelmelerini sağlamış olacağız. Olumlu dönüşler var. Çok mutluyuz, memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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