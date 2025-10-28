Konya'da Silahlı Saldırı: 12 Yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.
Horozluhan Mahallesi Elmadağı Sokak'taki bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler tüfekle ateş açtı.
Saldırıda, saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, olaya ilişkin 3 zanlıyı saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel