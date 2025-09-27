Haberler

Konya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, iki kişi hayatını kaybetti. Zanlı jandarmaya teslim edildi.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Sofular mevkisinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet İ, Nebi S. ve Mikail Ö. tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet İ, silahla Nebi S. ve Mikail Ö'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Nebi S. ve Mikail Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmaya teslim olan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
