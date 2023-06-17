- Konya'da silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA - Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 2 grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Enes Akyol ve karşı gruptan bir şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede yaralı olarak bir okulun bahçesine giren Enes Akyol'un orada hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların silahla ateş ettiği, hayatını kaybeden Enes Akyol'un yaralı bir şekilde sokak üzerinde bulunan okulun bahçesine girdiği, arkasından koşanlar olduğu görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.