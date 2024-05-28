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Konya'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonucunda bir evin bahçesi su altında kaldı, 20 yıllık bir iğde ağacına ise yıldırım düştü. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış sonrası Sancaklar Mahallesi'nde köydeki bir evin önünü ve bahçesini su bastı.

Öte yandan aynı bölgedeki Hasaoba mevkisinde ise 20 yıllık bir iğde ağacına ise yıldırım düştü. Olayın ardından şok geçiren Bayram Bascı, "20 yıllık iğde ağacıydı, yıldırımdan sonraki halini görünce şok olduk." dedi.

Yetkililer, vatandaşları sağanak ve yıldırım düşmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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