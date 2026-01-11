Haberler

Konya'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Konya'nın Kadınhanı, Doğanhisar ve Hadim ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, evlerin çatılarının uçmasına, elektrik kesintilerine ve ahırların çökmesine neden oldu. Ayrıca, devrilen tırda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Kadınhanı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısının uçtuğu, ilçede bulunan İbrahim Paşa Camisi'nin minaresindeki kurşun kaplamaların döküldüğü görüldü.

Kadınhanı-Ilgın kara yolunda da rüzgarın etkisiyle bir tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın devrildiği öğrenildi.

Ayrıca şiddetli rüzgar, ilçede elektriklerin kesilmesine yol açtı.

Doğanhisar'da da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Ağaçların kopardığı elektrik hatları sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Öte yandan Hadim ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Dedemli Mahallesi Çatdere Küme Evleri'nde Veysel Parlak'a ait ahır çöktü.

Çökme sırasında ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle enkaz altında kalan 252 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel



