Konya'da bayram arifesinde şehitlik ziyareti

Konya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret eden aileler, şehit yakınları için dua etti, kabirlere bayrak ve karanfil bıraktı. Anne Sıdıka Gün, 14 yıldır bayramları hüzün ve gururla geçirdiğini söyledi.

Konya'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.

Konya Şehitliğine sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.

Şehitlerin kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan yakınları, mezarlara Türk bayrağı ve karanfil bıraktı, çiçek dikti.

Büyükleriyle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da şehit olan yakınları için dua etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün'ün annesi Sıdıka Gün de bayram arifesinde oğlunun kabrine gelerek dua etti.

Anne Gün, AA muhabirine, 14 yıldır bayramları hem hüzün hem de gururla geçirdiklerini söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Gün, "Buraya geliyoruz, moral buluyoruz. Burası çok güzel. Beraber oturuyoruz, oğlumuzla konuşuyoruz. O bizim her şeyimiz." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
