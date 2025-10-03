Haberler

Konya'da şehitlere saygı gecesi düzenlendi

Konya'da Şehit Aileleri Derneği tarafından, şehit aileleri, yakınları ve gaziler için "Cennete Koşan Neferlere" konulu saygı gecesi programı gerçekleştirildi.

Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dernek Başkanı Recep Pekdemir, burada yaptığı konuşmada, kendilerine bu güzel anı yaşatanlara, emeği geçenlere ve kilometrelerce uzaklardan gelen davetlilere teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da programın birlik ve beraberliği artırmasını temenni etti.

Şehit aileleri ve yakınlarına seslenen Baykan, "Bu bayrak ve devlet için bedel ödemiş insanlarsınız. Sizlere, Türk milletinin bir vefa borcu olduğunu ifade etmek istiyorum. Ne zaman, nerede olursa, her zaman yanınızda olduğumuzu, devletimizin yanınızda olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, sanatçı Samet Mutugan, salonda türküler seslendirdi.

Ardından programa konuk olan şairler, günün anlam ve önemine uygun olarak davetlilere şiirler okudu.

Programa, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
