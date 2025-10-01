Konya'da Samanlık Yangını: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında 2 kişi yaralandı.

Taraşçı Mahallesi Küme Evleri'nde Muammer Karagöz'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale eden Muammer ile oğlu Ali Karagöz yaralandı, Fatma Karagöz ise dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 20 ton samanın yandığı öğrenildi.