Konya'da Samanlık Yangını: 2 Yaralı
Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında Muammer ve oğlu Ali Karagöz yaralanırken, Fatma Karagöz dumandan etkilendi. Yangında 20 ton saman yanarken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında 2 kişi yaralandı.
Taraşçı Mahallesi Küme Evleri'nde Muammer Karagöz'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Yangına müdahale eden Muammer ile oğlu Ali Karagöz yaralandı, Fatma Karagöz ise dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 20 ton samanın yandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel