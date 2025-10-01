Haberler

Konya'da Samanlık Yangını: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında Muammer ve oğlu Ali Karagöz yaralanırken, Fatma Karagöz dumandan etkilendi. Yangında 20 ton saman yanarken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında 2 kişi yaralandı.

Taraşçı Mahallesi Küme Evleri'nde Muammer Karagöz'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale eden Muammer ile oğlu Ali Karagöz yaralandı, Fatma Karagöz ise dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 20 ton samanın yandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.