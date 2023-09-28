Konya'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya'da kalorifer peteklerinin içerisinde sahte para ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da kalorifer peteklerinin içerisinde sahte para ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 2 kişinin kente yüklü miktarda sahte dolar getireceği ihbarını aldı.
Harekete geçen polis, sahte paranın getirildiği ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, kalorifer peteklerinin içerisine gizlenmiş sahte 100 dolarlık 493 banknot bulundu.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel