Konya'da sağanak etkili oluyor
Konya ve bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, trafikte sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı. AFAD ekipleri, gelen ihbarlara hızlıca müdahale etti.
Konya ve bazı ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi, Kadınhanı, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Sağanağa yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Afad İl Müdürlüğünde kurulan koordinasyon merkezine gelen ihbarlara ekiplerin ivedilikle müdahale ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel