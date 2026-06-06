Haberler

Konya'da sağanak, taşkınlara neden oldu

Konya'da sağanak, taşkınlara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Selçuklu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, taşkınlara yol açtı. Zemin kattaki ev ve iş yerlerini su basarken, AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA'da sağanak yağış, Selçuklu ilçesindeki bazı mahallelerde taşkınlara neden oldu. Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, belediye ekipleri de taşkınlara müdahale etti.

Kent merkezine yakın kırsal mahallelerde saat 21.30'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Selçuklu ilçesindeki bazı mahallelerde dağlardan gelen yoğun su, rögarların yetersiz kaldığı bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler, ilerlemekte zorluk çekerken, otomobilde mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ekibi kurtardı. Öte yandan zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi ekipleri, taşkınlarının yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı

Trump'ı ikna eden isim Cumhurbaşkanı Erdoğan

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası operasyonun ardından faaliyet iznini iptal etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu

Göreler şaşkın! Yemek bırakmak için geldi, bir daha da gitmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı