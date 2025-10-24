Konya'da Ruhsatsız Silah Bulunan Araçta Zanlı Tutuklandı
Seydişehir ilçesinde bir araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 yaşındaki M.S. tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıseyitali Mahallesi 153084 Sokak'ta park halindeki otomobilden şüphelendi.
Araçta yapılan aramada 15 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S. (46) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel