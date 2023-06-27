Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Satıcılar ve vatandaşlarla tek tek görüşen polisler, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini göstererek anlattı.

Konya'da polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

KONYA - Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında sahte para konusunda bilgilendirme yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurbanlık satışı yapılan pazarlarda vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilendirici broşürlerle uyarılarda bulundu. Satıcılar ve vatandaşlarla tek tek görüşen polisler, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğini göstererek anlattı.

Sahte para ile ilgili kurban pazarındaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli Ferhat Danacı, "Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri olarak vatandaşlarımızı sahte para konusunda bilinçlendirmek, kalpazanların hedeflerine düşmemesi için buradayız. Türk banknotlarımızın tamamında güvenlik önlemleri tamamında aynıdır. 5 liradan 200 liraya kadar aynı güvenlik önlemleri alınarak basımı yapılmıştır. Öncellikle belirtmemiz gerekirse Türk Ceza Kanununun 197. maddesine göre parada sahtecilik suçu kamu davasıdır ve takibi şikayete bağlı değildir. Şikayetçi olmasa dahi bir tespiti yapıldığında sahte banknotları fark ettiğinizde kesinlikle 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi gerekiyor. Gelen ekiplere bu sahte banknotları kontrol ettirdikten sonra ekiplerin işlem yapmasını sağlamanız gerekiyor" dedi.

Pazarda polis ekiplerin çalışmasının kendileri açısından faydalı olduğunu belirten Mehmet Ulema, "Polis ekipleri tarafından yapılan bu bilgilendirme ve uygulama çok güzel. Eski zamanlarda karşılaşıyorduk sahte para ile ama şimdi havale yöntemiyle yapıyoruz satış işlemlerimizi ama bilmeyenler var. Şuanda gerçekten çok güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.

Pazarda esnaf olan Osman Güler ise, "Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin sahte para ile ilgili yapmış olduğu bu çalışma için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sahte para ile karşılaşmadık ama her an karşımıza çıkabilir. Onun için bize nasıl kontrol edeceğimizi öğrettiler teşekkür ederiz" diye konuştu.